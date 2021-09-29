Москва, 29 сентября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский нашел способ спасти Великобританию от дефицита бензина и газа, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Лондон

«Лондон должен срочно предоставить независимость Шотландии, Уэльсу, Ирландии, а также обратиться к Москве с просьбой направить 100 тыс. водителей бензовозов и полицейских для поддержания порядка, иначе Великобритания может просто опрокинуться и закончить свое существование», — рассуждает Жириновский.

Ситуация, сложившаяся там, является итогом «разнузданной, необоснованной, лживой политики Лондона».

«Но мы должны проявить благородство. И как только на полную мощность заработает газопровод «Северный поток — 2», все страны Европы получат газ в любом количестве — нам не жалко. И Киев получит свою долю. Все будут жить в достатке», — уверен лидер ЛДПР.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон привел армию в состояние повышенной готовности в рамках мер по борьбе с топливным кризисом.

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