Москва, 29 сентября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Среди регионов России лучший результат в плане вакцинации от коронавируса показывает Московская область. Об этом 29 сентября заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Сегодня самый хороший результат показывает Московская область, она привила 56,6% взрослого населения», — сказал Онищенко.

По его словам, также хороший результат показывает Краснодарский край — 43% вакцинированных среди взрослого населения, Ростовская область — 45%, Башкирая — 41%.

«Самара, Татарстан 35% — мало. Москва плетется, хотя 47,7%, но у Москвы огромные возможности и 47% — это мало. Петербург тоже не шатко не валко брюзжит, интеллигентствует — 37,3% привитых», — посетовал Онищенко.