Джакарта, , 11:10 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди предложила включить развивающиеся страны в глобальную цепочку поставок вакцин против коронавируса, сообщает Kompas.

Ретно Марсуди Victor pogadaev

«Производители вакцин должны иметь возможность увеличить свои производственные мощности, и настало время для включения развивающихся стран в глобальную цепочку поставок вакцин», — заявила глава МИД Индонезии.

По словам министра, необходимо 11 млрд доз для вакцинации 70% населения мира к середине 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 450 тысяч доз вакцины против коронавируса.

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