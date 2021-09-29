Санкт-Петербург, 29 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. На первом заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва на пост главы Заксобрания были выдвинуты три кандидата.

Дарья Драй ИА REGNUM 7 Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Фракция «Единая Россия» выдвинула депутата Александра Бельского — экс-вице-губернатора Петербурга по внутренней политике. Фракция КПРФ предложила избрать спикером депутата Вячеслава Бороденчика — ранее депутата муниципального образования Коломяги, помощника депутата от КПРФ Ирины Ивановой. Фракция «Яблоко» выдвинула в председатели уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова.

Все три кандидата выступили с краткими речами перед коллегами. Бельский заявил о том, что знает многих из них по прежней работе в Смольном и готов взаимодействовать со всеми фракциями в интересах города и горожан. Бороденчик заявил о необходимости возрождения и развития петербургской промышленности, в первую очередь, «оборонки». Шишлов предложил обеспечить максимальную открытость деятельности Заксобрания для журналистов и петербуржцев, напомнив, что спикер парламента — это не начальник депутатов.

Голосование за председателя Заксобрания будет происходить с помощью бумажных бюллетеней.