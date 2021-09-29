* ИГ — запрещённая в России организация

Кабул, 29 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило о начале операции против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле и провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом 29 сентября сообщает агентство The Khaama Press.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

В сентябре в Нангархаре произошло сразу несколько взрывов и вооруженных нападений, ответственность за некоторые из них взяла на себя группировка «Исламское государство в Хорасане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проповедник радикальных религиозных идей Мавлави Убайдулла аль-Мутаваккиль, связанный с ячейкой экстремистской организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был убит в Кабуле.