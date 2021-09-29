Рига, 29 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Существует вероятность того, что резервы крупнейшего в Прибалтике Инчукалнского газохранилища в Латвии иссякнут уже до января 2022 года, сообщил rus.lsm.lv.

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Руководитель отдела корпоративной стратегии латвийской фирмы Conexus Янис Эйсакс заявил, что настоящим вызовом для газоснабжения Латвии станет разброс между ценами текущей зимы и грядущей весны.

Сейчас, по его словам, стоимость газа — 30 евро за мегаватт-час. Это значит, что каждый лишний мегаватт/час, закупленный торговцами и хранящийся в Инчукалнсе, потенциально грозит потерей 30 евро весной, утверждает Эйсакс. Оператора газохранилища беспокоит поведение торговцев, изымающих резервы газа из хранилища.

Эксперт по вопросам энергетики Юрис Озолиньш отметил, что такая тенденция отличается от обычного поведения торговцев, потому что до 10 октября никто из них прежде не изымал свои резервы из хранилища, а наоборот, они создавали резервы газа.

«Мы не можем делать выводы, как действовать, потому что не знаем, какой состав в хранилище останется, как будут осуществляться поставки предстоящей зимой», — заметил Озолиньш.