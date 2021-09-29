Москва, 29 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В 67 регионах России удалось построить и реконструировать 645 домов культуры, а до конца 2021 года 550 млн рублей из федерального бюджета будет направлено в регионы на комплектование книжных фондов библиотек. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

«Будет приобретено не менее 1 млн новых книг для муниципальных и государственных общедоступных библиотек», — отметили в ведомстве.

«В рамках нацпроекта планируется создание библиотек по модельному стандарту, согласно которому учреждения будут оснащены высокоскоростным широкополосным доступом к интернету, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания на различных носителях», — уточнили в министерстве.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья в библиотеках устанавливаются пандусы, приобретаются специальные книги с крупным шрифтом, видеоувеличители, плееры, реализуются специальные программы для людей с ментальным нарушением здоровья.

В соответствии с поручением президента РФ, уже в 2021 году правительством Российской Федерации выделено почти 2 млрд рублей на создание модельных муниципальных библиотек, комплектование фондов библиотек, а также оснащение детских театров и театров кукол.

«С помощью федерального финансирования в 2021 году не менее 150 муниципальных библиотек будут переоснащены по модельному стандарту», — пояснили в министерстве.

Обновление библиотек пойдет в нарастающем темпе: в 2022 году будут открыты 239 учреждений в новом статусе в 78 субъектах РФ, к 2024 году на карте России будет не менее тысячи учреждений, а размер средств, выделенных из федерального бюджета, превысит 6 млрд рублей.

Некоторую тревогу вызывает распространение «передвижных культурных центров» — не вытеснят ли они постепенно стационарные клубы, в которых с местными жителями ведется постоянная работа. Таких «передвижек» в рамках нацпроекта поставлено уже 203 в 32 региона. В 2021 году ожидается поставка 104 автоклубов в 19 регионов, а до конца 2024 года ими должны быть обеспечены все муниципальные районы страны. В автоклубе есть все необходимое, чтобы обеспечить проведение практически любых культурных и досуговых мероприятий в отдаленных населенных пунктах. Когда сельские ДК были закрыты в связи с эпидемиологической обстановкой, именно автоклубы стали основными концертными площадками в День Победы, День России, День Российского флага, Новый год. Во время чрезвычайных обстоятельств «передвижки» оправданы, но на замену стационарных домов культуры не годятся.