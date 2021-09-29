Чита, 29 сентября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 29 сентября завершили вакцинацию от SARS-CoV-2 324 077 человек (+849 за сутки поставили второй компонент вакцины или воспользовались однокомпонентной вакциной). Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

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Также отмечается, что первым компонентом вакцины привит 342 541 человека (+767 за сутки).

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Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 29 сентября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 68 922, причём 188 из них обнаружили только за сутки.

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