Москва, , 11:08 — REGNUM В настоящее время механизмы Совета Европы, который в течение 25-летнего членства в нем России изменился не в лучшую сторону, используются для того, чтобы вмешиваться во внутренние дела стран. Об этом 29 сентября заявил директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Ринат Аляутдинов во время своего выступления на круглом столе, который посвящен 25-летию членства России в Совете Европы.

Парламентская ассамблея Совета Европы

«За эти годы мы видели, как страсбургская организация (Совет Европы — ред.) менялась, причем не в лучшую сторону. Видим, как отраслевое сотрудничество в различных областях, в том числе социальной, подменяется сугубо правочеловеческой повесткой, как страсбургские механизмы используются для вмешательства в суверенные дела государств», — приводит его слова ТАСС.

Также Аляутдинов отметил, что в настоящее время через организацию «неприкрыто навязывается неолиберальная идеология», при том, что ее разделяют далеко не все члены Совета Европы.

«Проводится политика стандартизации неконсенсусных документов и принуждения государств присоединяться к ним. И, наконец, размывается межгосударственный характер Совета Европы, когда различные неправительственные организации или эксперты считают вправе диктовать нам решения», — пояснил директор Департамента МИД РФ.

«Хотелось бы, чтобы система Европейской социальной хартии не скатывалась на этот путь. Социальная сфера, особенно в нынешнем эпидемиологическом контексте, не должна становиться источником новой напряженности <…>. Нужно разрабатывать такие механизмы и инструменты, которые могут быть использованы всеми странами и не вступают в противоречие с их национальным законодательством», — заключил Аляутдинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что Россия готова вести сотрудничество в конструктивном ключе с любым преемником канцлера ФРГ Ангелы Меркель и с любым составом нового немецкого правительства, которое будет сформировано по итогам недавних выборов в Бундестаг.