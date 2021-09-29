Самара, 29 сентября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Глава Самарской области Дмитрий Азаров поздравил депутатов Самарской губернской думы седьмого созыва с началом работы и обозначил главные приоритеты в работе законодателей. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Dgeise Самарская Губернская дума

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Сообщается, что 28 сентября свою работу начала Самарская губернская дума седьмого созыва, в составе которой представлены пять политических партий: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — за правду», ЛДПР и «Новые люди». При этом парламент области обновился больше чем наполовину. Так, 27 человек из 50 не избирались в предыдущем созыве и начали работать в качестве депутатов.

«Обновление состава Губернской думы, я уверен, соответствует общественному запросу, который сегодня сформирован на территории нашего региона. Поэтому доверие, оказанное вам избирателями, безусловно, ко многому обязывает. Войдя в областной парламент, вы взяли на себя огромную ответственность перед жителями губернии. От нашей слаженной, скоординированной работы зависит развитие региона в ближайшие пять лет, эффективность реализации задач, которые ставят перед нами жители Самарской области, глава нашего государства, наш национальный лидер, президент страны Владимир Владимирович Путин», — приводит пресс-служба слова главы региона, который также отметил, что в области накоплен значительный позитивный опыт взаимодействия органов законодательной и исполнительной власти.

Отмечается, что это стало особенно заметным во время пандемии, когда оперативность депутатов позволили принимать решения, очень нужные для области и востребованные в обществе.

Азаров отметил, что только командная работа и нацеленность на результат является залогом укрепления доверия граждан, повышения авторитета законодательной власти, а также достижения целей по социально-экономическому развитию области.

«Очень важно, что приходят люди с новым видением, с новым взглядом на ситуацию. В этом быстро меняющемся мире, в этой обстановке небывалых вызовов, конечно, нам нужны новые идеи и решения, которые, я рассчитываю, мы будем вместе с депутатами вырабатывать. Я считаю, что потенциал губернской думы седьмого созыва очень велик. Конечно, некоторым депутатам нужно набраться опыта, который будет соответствовать уровню политической культуры нашего региона, установившемуся в последние годы. Напомню, что предыдущие составы показывали высочайшую результативность, в том числе по законодательным инициативам, которые были рассмотрены и приняты на федеральном уровне. Это — высокая планка профессионализма и ответственности, планка конструктивной работы и взаимодействия представителей разных политических сил во имя и во благо развития нашего региона, каждого жителя Самарской земли», — подчеркнул Азаров.