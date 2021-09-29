Брянск, 29 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Брянской области 29 сентября выявлено 196 новых носителей коронавируса — на три больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 4 609 тестов. Зарегистрировано восемь летальных исходов. Прививку от коронавирусной инфекции сделали свыше 366 тысяч жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждён 65 321 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 60 608 человек. в том числе 185 — выписаны за последние сутки. От осложнений скончались 1 432 пациента. С начала пандемии в регионе проведено 785 863 исследования на коронавирус.

Вакцинацию от COVID-19 прошли 366 511 жителей Брянской области.