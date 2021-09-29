Москва, 29 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Москве могут закрыть на 90 дней торговый центр «Гагаринский», сообщили 29 сентября в Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы.

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Причина возможного закрытия — нарушение мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В ходе рейдов обнаружено, что большое число посетителей находились без средств индивидуальной защиты, а на кассах велось обслуживание покупателей без масок или с масками на подбородке.

Теперь юридическому лицу грозит штраф до 300 тыс. рублей, а в случае установления факта причинения вреда здоровью может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановлена деятельность на срок до 90 дней.