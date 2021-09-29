Южно-Сахалинск, 29 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В ходе встречи с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым, которая состоялась 29 сентября в Южно-Сахалинске, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко попросил поддержки федерального бюджета для модернизации порта Корсаково, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

kikiwis Вид на посёлок Корсаков. Залив Анива, Сахалин

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Инвесторы заинтересованы в создании в порту мощностей по переработке рыбы и морепродуктов. Для реализации проекта необходимо провести дноуглубительные работы и модернизацию гидротехнических сооружений. Планируется создание сотни новых рабочих мест.

«Я уже успел осмотреть порт в Корсакове. Конечно, он требует серьезных улучшений. Сахалину необходим новый современный порт, и без государственной поддержки реализовать такой большой проект сложно. Сейчас формируется государственный бюджет на трехлетний период. Учитывая, что есть заинтересованные инвесторы, нужно действовать быстрее», — подчеркнул Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко на совещании по вопросам социально-экономического развития ДФО при президенте РФ Владимире Путине в рамках VI Восточного экономического форума вол Владивостоке 2 сентября представил проект модернизации морского порта Корсакова. На его базе планируется строительство крупного современного рыбного порта, что позволит вернуть российский бизнес на отечественный рынок.