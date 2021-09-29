Москва, 29 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Введение в России локдаунов в 2020 году было излишним. Об этом заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По мнению парламентария, ограничение работы предприятий нанесли серьезный ущерб для экономики.

«Мы остановили экономику. Избыточная это была мера. И до сих пор не можем подняться. Мы сорвали планы, а сколько людей разорились. Когда бюджетники два месяца сидели дома это хорошо для них, но как быть малому, среднему бизнесу, он же пошел под нож», — сказал Онищенко.