Чита, 29 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 29 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 68 922, причём 188 из них обнаружили только за сутки.

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Вместе с тем 59 774 пациента (+154 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1412 человека (+4 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 108 находятся в тяжёлом состоянии (-5 сутки), 42 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-5 сутки).

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