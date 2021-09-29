Москва, 29 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Многие организации, именующие себя музеями, фактически являются магазинами по продаже кондитерских изделий, сувенирной продукции и так далее, то есть не имеют отношения к музейной деятельности, признают в Министерстве культуры РФ. «В этих случаях наименование «музей» является не более чем маркетинговым ходом, направленным на привлечение дополнительных посетителей», — говорится в ответе пресс-службы Минкультуры РФ на запрос ИА REGNUM о «народных музеях», не соответствующих законодательству РФ и работе Минкульта РФ по их легализации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей ложки

В министерстве пояснили: «При создании музея необходимо совместить положения Гражданского кодекса (в части создания учреждения) с положениями Законодательства о Музейном фонде. С точки зрения законодательства, музеями в Российской Федерации являются учреждения, соответствующие требованиям 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», согласно которому в том числе учреждение должно иметь в собственности или во владении музейные предметы, включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации».

В пресс-службе министерства также обратили внимание, что значительная часть организаций декларируют себя как музеи, представляя личные коллекции, предметы которых не являются музейными экспонатами, поскольку не внесены в Музейный фонд РФ.

«Минкультуры России ведет перечень частных музеев для четкого понимания структуры отрасли и с целью оценки масштабов, содержания и состояния коллекций, хранящихся в частных музеях. Включение в перечень не наделяет респондентов какими-либо особыми правами и не накладывает дополнительные обязанности перед государством», — пояснили в ведомстве.

При этом частные музеи министерство намерено поддержать: «Программа поддержки частных музеев, разработанная Минкультуры, прежде всего, направлена на укрепление их финансовой и творческой стабильности. Кроме того, Минкультуры предлагает частным организациям возможность по их желанию и при соблюдении требований законодательства зарегистрировать их коллекции в негосударственной части Музейного фонда РФ».