Канберра, 29 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Согласно новым данным Статистического бюро Австралии, в 2020 году от заболеваний, которые обычно являются самыми распространенными причинами смерти в стране, умерло меньшее число людей. Данные ведомства за 2020 год также демонстрируют снижение общего уровня смертности. Об этом 29 сентября сообщил телеканал Nine News.

Смерть

Несмотря на то, что пять основных причин смерти в Австралии остались прежними, впервые уровень смертности по каждой категории снизился с 2008—2009 гг.

На первом месте по частотности остаются сердечно-сосудистые заболевания. За ними следуют деменция, включая болезнь Альцгеймера, а также инсульт, рак легких и хронические заболевания нижних дыхательных путей.

COVID-19 занял 38-е место среди причин смерти в 2020 году. Всего от заболевания за отчетный период умерли 898 человек.

В 2020 году в стране также снизилось количество смертей от самоубийств, передозировки наркотиков и дорожно-транспортные происшествий.