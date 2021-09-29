Тоскана, Италия, 29 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Американский актёр Ричард Гир предстанет перед судом Италии в качестве свидетеля. Об этом 28 сентября сообщило издание «Российская газета».

JanPress Ричард Гир

По данным СМИ, актёр выступит свидетелем по делу главы партии «Лига» и экс-главы МВД Италии Маттео Сальвини, которого обвиняют в умышленном ограничении свободы мигрантов. Ричард Гир, как основатель фонда The Gere Foundation, зачастую проводит кампании в защиту прав мигрантов — он назвал действия Сальвини «незаконными».

Сальвини отреагировал на новость об участии актёра в судебном процессе. «Я знаю Ричарда Гира как актера и не понимаю, какой урок он может преподать мне, а также итальянцам в контексте наших законов. Если кто-то намерен превратить судебный процесс в спектакль, пусть идёт в кино, а не в суд», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году Маттео Сальвини запретил судну Open Arms со 160 беженцами зайти в территориальные воды Италии. В это время Гир находился на отдыхе в Тоскане и лично побывал на борту корабля, чтобы доставить мигрантам гуманитарную помощь.