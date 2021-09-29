Ярославль, 29 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Домодедово Московской области полиция задержала уроженца Ярославской области, который пытался совершить развратные действия в отношении ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Московской области.

Педофил

Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан мужчина, который у одного из домов, расположенных на улице Восточной, под предлогом оказания ему помощи, заговорил с девочкой 2012 года рождения и пытался совершить в отношении неё насильственные действия сексуального характера. Злоумышленнику помешали очевидцы данного инцидента», — сообщила начальник пресс-службы управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержанным оказался 51-летний мужчина из Ярославской области. В ближайшее время его передадут в следственный комитет.