Канберра, 29 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Согласно новому отчету Австралийской государственной комиссии по защите конкуренции и прав потребителей, внутренний пассажиропоток в авиационной отрасли Австралии серьезно пострадал из-за вспышки «Дельта"-варианта коронавируса и связанных с ней локдаунов, введенных по всей стране. Об этом 29 сентября сообщил телеканал Nine News.

Picquery.com Аэропорт

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Число пассажиров в июле 2021 года упало до 23% от допандемического уровня. В апреле 2021 пассажиропоток восстановился до 68%, но он резко сократился после того, как в стране начал активно распространяться заразный штамм «Дельта».

Ожидается, что количество пассажиров в августе и сентябре 2021 года будет еще ниже, поскольку вспышка «Дельты» в Новом Южном Уэльсе и Виктории все еще продолжается.

«Вспышка «Дельты» сильно ударила по отечественной авиационной отрасли и, к сожалению, прервала восстановление авиакомпаний, когда они начали приближаться к допандемическим уровням полетов», — заявил в ходе пресс-конференции председатель Австралийской государственной комиссии по защите конкуренции и прав потребителей Род Симс.