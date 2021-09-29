Махачкала, 29 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В Дагестане выявили заболевших COVID-19 в одной из школ города Дагестанские Огни. При прохождении медосмотра положительные тесты на коронавирус были обнаружены у одного из учителей. Из-за этого были проверены все сотрудники и учащиеся школы, в результате чего выявили еще 18 заразившихся.

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«Вирус был идентифицирован у пяти преподавателей и 14 учеников двух классов. Ни у педагогов, ни у школьников на сегодня нет повышения температуры тела и других симптомов болезни» , — говорится в сообщении минздрава.

Ведомство сообщило, что троих учителей госпитализировали в ковид-больницу, остальные находятся на лечении в домашних условиях. Отмечается также, что четверо из пяти педагогов проходили вакцинацию, что, по мнению специалистов минздрава, послужило бессимптомному течению болезни.

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В настоящее время по решению санитарного ведомства оба класса школы в Дагестанских Огнях ушли на карантин, в учебном заведении проводятся все необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия.