Пекин, 29 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Компания Farnova Automotive представила свой первый электрический гиперкар под названием Farnova Othello. Об этом сообщает издание Sina.

Sina Farnova Othello

Модель была официально представлена на Пекинском кинофестивале «Ночь кинематографистов».

Кузов «Отелло» сделан из углеродного волокна. Длина гиперкара составляет 4670 мм, ширина — 2082 мм, а высота — 1135 мм. Размер колесной базы равен 2670 мм, а дорожный просвет — 110 мм.

Передние и задние колеса выполнены в одном стиле, но они имеют разные размеры. Так, спереди на диски «обуты» шины 255/35 R20, а сзади — 335/30 R21.

По данным компании, полная выходная мощность «Отелло» составляет 1350 кВт (1835 лошадиных сил), а крутящий момент — 12 000 Нм. С 0 до 100 км/ч модель разгоняется всего за 1,8 с. Заряда аккумулятора ёмкостью 75 кВт⋅ч хватает на 600 км.

Напомним, весной 2022 года компания Lotus Cars Limited начнет производство нового суперкара Lotus Emira.

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