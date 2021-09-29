Чита, 29 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Обнародованы некоторые подробности рассмотрения в суде резонансного уголовного дела, связанного с убийством начальника управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгения Шихова и его знакомого. Вдова подала иск о взыскании пяти миллионов рублей со сторожа Николая Макарова. Об этом 29 сентября информирует телеграм-канал «Город Братск». Именно его обвинили в кровавой расправе.

Ружьё

Также потерпевшие настаивают на максимально возможном наказании для подсудимого. Сам Макаров отрицает свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля 2021 года начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгений Шихов и его знакомый находились в помещении охотничьего дома, расположенного в 50 км от села Урульга.

В какой-то момент 62-летний мужчина, который неофициально работает сторожем в охотничьем хозяйстве, в ходе конфликта взял гладкоствольное охотничье ружьё 12-го калибра и произвел по одному выстрелу в своих обидчиков. Шихов скончался на месте, второй — по пути в больницу.

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