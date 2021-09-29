Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону вынесен приговор инспектору ДПС, получившего взятку от пьяного водителя. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

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Следствием и судом установлено, что в марте 2021 года инспектор ДПС остановил Nissan Gloria для проверки. Водитель иномарки находился в нетрезвом виде. Однако сотрудник правоохранительных органов вместо составления протокола предложил нарушителю заплатить ему взятку. В результате инспектор ДПС получил 20 тыс. рублей.

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону оштрафовал бывшего сотрудника правоохранительных органов на 1,3 млн рублей.