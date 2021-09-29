Самара, 29 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Арбитраж Самарской области в рамках банкротной процедуры «Газбанка», который лишился лицензии три года назад, арестовал имущество бывших топ-менеджеров и работников кредитной организации. К ним подано требование о привлечении к субсидиарной ответственности, а пока оно не рассмотрено, суд наложил обеспечительные меры на общую сумму более 11 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Фигурантами, от которых требуют компенсировать убытки, проходят 13 человек, в том числе бывший исполняющий обязанности председателя правления Михаил Липовецкий.

К ответчикам в целом выдвинуто 18 требований на разные суммы — от 203 тыс. рублей до 466 млн рублей. Например, к Липовецкому есть несколько отдельных претензий, в том числе по компенсации убытков на 261,97 млн рублей, которые, по мнению управляющего, причинены банку в результате заключения кредитного договора с компанией «ВолгаТурСтрой» в феврале 2017 года.

Арест в качестве обеспечительной меры также накладывался в зависимости от размера претензий к каждому из 13 фигурантов. Для Липовецкого это 1 386 130 362 рубля 30 копеек, «за исключением денежных средств в размере величины прожиточного минимума, установленного для соответствующей категории населения за соответствующий квартал, ежемесячно на весь срок действия обеспечительных мер».

Общая сумма претензий — 11 770 034 000 рублей.

Напомним, «Газбанк» остался без лицензии 11 июля 2018 года, будучи по размеру активов на 134-м месте в РФ. В работе юрлица выявили нарушения профильного законодательства. Банкротом его признали в сентябре 2018 года.

На начало августа 2021 года у «Газбанка» установлены долги перед 3 403 кредиторами на общую сумму 20,75 млрд рублей.

На дату краха кредитной организации почти 15% его акций было у двух кипрских компаний, ещё порядка 13% контролировала семья Дьяченко и около 30% было у иностранцев (напрямую и через аффилированные юрлица).