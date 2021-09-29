Москва, 29 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Натолкнувшись на сопротивление вблизи психологической отметки $80 за баррель, нефть марки Brent перешла в режим довольно агрессивной коррекции на торгах28 сентября, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Цитата из х/ф «Сибириада». Реж. Андрей Кончаловский. 1978. СССР Добыча нефти

«По итогам дня котировки достигли зоны $77,40 за баррель, а сегодня, 29 сентября, продолжают снижение, нарушив целостность уровня $77.

Причина отката цен кроется не только в технических факторах, хотя фиксация прибыли на таком важном уровне выглядела более чем уместно, ведь Brent не добиралась до этих высот с октября 2018 года.

Доллар продолжил укрепление, достигнув новых максимумов после того как глава ФРС Пауэлл подтвердил намерение Центробанка приступить к сворачиванию программы скупки активов.

Тем временем отчет API отразил рост запасов нефти на 4,1 млн на прошлой неделе. Более того, запасы бензина и дистиллятов увеличились на 3,6 млн и 2,5 млн баррелей соответственно.

Теперь игроки опасаются, что сегодня официальная статистика подтвердит рост показателей, что обусловит продолжение медвежьей коррекции на рынке черного золота.

При таком сценарии Brent рискует протестировать зону $75,80 за баррель, если в ближайшее время котировки не смогут ухватиться за отметку $77.

При этом более широкие перспективы рынка остаются благоприятными, с чем солидарны крупные банки, включая Goldman, Barclays, Morgan Stanley и др.», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть Brent отступила от трёхлетнего максимума почти до $78