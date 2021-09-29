Сеул, 29 сентября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи не пожалеет усилий для развития экономических связей с Японией. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра торговли Южной Кореи Ё Хан Гу.

DarkCorsar Флаги Южной Кореи и Японии

Данное заявление он сделал 29 сентября в ходе встречи с представителями японского бизнеса на фоне затяжного торгового спора между Сеулом и Токио.

Министр торговли обещал предложить японским компаниям благоприятную деловую среду в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО).

Напомним, что в июле 2019 года Япония ввела экспортные ограничения на сырьевые материалы. Причиной стало решение южнокорейского суда, предписывающее японским фирмам выплачивать компенсацию жертвам принудительного труда в годы Второй мировой войны.

Ранее суд Сеула также постановил продать активы японской компании Mitsubishi Heavy Industries (два авторских права и два патента) для выплаты компенсаций двум жертвам принудительного труда.

Министр отметил, что в сложившейся ситуации двум странам необходимо приложить совместные усилия для нормализации цепочки поставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе и справиться с изменяющейся деловой средой.