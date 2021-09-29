Канберра, 29 сентября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. За последние 24 часа в штате Новый Южный Уэльс, расположенном на юго-востоке Австралии, выявили 863 новых случая заражения коронавирусом. За сутки в штате от COVID-19 скончались 15 человек, что является самым высоким показателем за все время пандемии. Об этом 29 сентября сообщил телеканал Nine News.

Phil Whitehouse Сидней, Австралия

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Отмечается, что из 15 умерших, только одна женщина была полностью привита от COVID-19. Ей оказалась женщина на восьмом десятке жизни, которая скончалась у себя дома.

Выступая перед журналистами, премьер-министр штата Глэдис Бережиклян сообщила, что 86,2% жителей Нового Южного Уэльса получили первую дозу вакцины. 61,7% считаются полностью привитыми. Репортер телеканала Nine News Крис О'Киф отметил, что 29 сентября последняя цифра составит чуть менее 63%.

В свою очередь Бережиклян также признала, что темпы вакцинации в штате снижаются.