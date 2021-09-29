Мадрид, 29 сентября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Теперь, когда лава из испанского вулкана Кумбре-Вьеха достигла Атлантического океана, все, кто находится поблизости, должны, «если они находятся на улице», искать «безопасное место» для укрытия. Об этом пишет издание La Razón со ссылкой на Координационный центр по чрезвычайным ситуациям Канарских островов (Cecoes-112).

Цитата из видео на YouTube Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

Городской совет острова Пальма заявил, что лава достигла «моря в Тасакорте по маршруту, который не вызвал никаких личных потерь» среди населения, и попросил людей следовать рекомендациям не приближаться к месту соприкосновения лавы и воды, а также соблюдать ограничения в близлежащих районах.

Власти рекомендуют находиться на расстоянии не менее 3,5 км от этого района и предупреждают, что в результате теплового удара из-за соприкосновения лавы с морем образуются белые облака водяного пара, которые могут быть токсичными для глаз, легких и кожи, а также газы, вредные для здоровья.