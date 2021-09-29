Киев, 29 сентября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. На Украине обе дозы вакцины от COVID-19 получили 5,5 млн человек, сообщили 29 сентября в министерстве здравоохранения страны.

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Всего в стране сделали 12 491 987 прививок. Первую дозу получили 6 926 717 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 565 270 человек.

Людей прививают вакцинами Pfizer, Sinovac и AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие сутки на Украине было выявлено 9666 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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