Архангельск, 29 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В период 2018—2020 гг. Минкультуры России на сохранение объектов культурного наследия Соловецкого архипелага выделено и освоено 380,6 млн рублей. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе министерства на запрос об освоении выделенных Министерством культуры РФ средств на проектирование и реставрацию памятников истории и культуры Соловков.

Михаил Нестеров. Соловки. 1917

Отметим, что поводом для запроса стало интервью ИА REGNUM главного архитектора Центральных научно-реставрационных проектных мастерских (ЦНРПМ) Сергея Куликова, в котором говорилось о низких темпах возрождения Соловков. В 2019 году СМИ сообщали, что большая часть средств, выделенных на реставрацию соловецких памятников не осваивается.

Читайте также: Соловки: о чем молчат чиновники и реставраторы

«В 2021 году выделено 49,6 млн рублей, которые будут освоены по итогам года в 100% объеме», — сказано в ответе на запрос.

Как подчеркнули в пресс-службе Минкультуры, в 2019 году между министерством и Фондом по сохранению и развитию Соловецкого архипелага было заключено Соглашение о предоставлении субсидии на сохранение объектов культурного наследия, расположенных на Соловецком архипелаге. В период с 2019 года по 2020 год фондом освоено 378,4 млн рублей. В 2021 году фонду предусмотрено 463,4 млн рублей. На какие конкретно цели выделялась субсидия не уточняется.