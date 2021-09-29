Горно-Алтайск, 29 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Республике Алтай в рамках оперативно-профилактической операции «Арсенал» изъято 49 единиц огнестрельного оружия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Охотничье ружье

Правоохранители проверили более 4 тыс. транспортных средств и нашли у граждан 23 гладкоствольных ружья, 11 винтовок и карабинов, а также пять единиц самодельного оружия, более 600 патронов и более 2 кг пороха. При этом фактов контрабанды оружия и боеприпасов не выявлено.

«По фактам незаконного оборота оружия возбуждено 20 уголовных дел. Кроме того, выявлено 16 фактов нарушения правил хранения оружия, владельцы привлечены к административной ответственности», — отметили в ведомстве.

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