Москва, 29 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. ГОСТ для так называемых умных домов может появиться в России в 2022 году. Об этом пишет 29 сентября газета «Известия», ссылаясь на проект дорожной карты по развитию отрасли связи, которую министерство цифрового развития разрабатывает вместе с операторами.

Дарья Драй ИА REGNUM Жилые дома в Кудрово

«Оснащение новостроек и старого жилого фонда инжиниринговыми системами, в обиходе именуемыми умным домом, может стать обязательным», — отмечает издание.

Разработчики плана предлагают к весне 2022 года создать ГОСТ для описания оснащения домов смарт-системами. В связи с этим потребуются поправки в строительные нормы и правила (СНиП).

Оснащать умными системами уже эксплуатируемые дома предлагается на средства для капитального ремонта. Подробностей о новом стандарте и поправках в СНиП в проекте дорожной карты нет.

В Минпромторге изданию сообщили, что поддерживают предложение о введении дополнительного ГОСТа для умных домов. Это необходимо, чтобы повысить управляемость и прозрачность в отрасли ЖКХ, безопасность граждан, а также сделать условия проживания более комфортными.

«Внедрение технологий умного дома в перспективе позволит повысить прозрачность расчетов за ЖКХ, минимизировать количество ошибок при начислении платы, а также оптимизировать затраты жителей на жилищно-коммунальные услуги», — сказали изданию в Минпромторге.

Читайте также: В Роскачестве заявили об уязвимости смарт-систем «умный дом»