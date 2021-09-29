Хабаровск, 29 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Законодательной думе Хабаровского края единогласно одобрен законопроект, вводящий новую льготу для малого и среднего бизнеса в социальной сфере. Документ, разработан по поручению губернатора Михаила Дегтярева и предусматривает значительное снижение налоговой ставки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе правительства региона.

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Было предложено снизить налоговую ставку с 6 до 1% для социального бизнеса, который выбрал упрощенную систему налогообложения «Доходы». Воспользоваться этой льготой сможет около половины социальных компаний края, внесенных в реестр. Таких на 1 августа было зарегистрировано 70, 30 из них применяют УСН по «доходам».

Действие принятого закона распространяется на налоговые обязательства, возникшие с 1 января по 31 декабря 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, сектор предоставления платных услуг жителям Самарской области продолжает активно восстанавливаться.