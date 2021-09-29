Волгоград, 29 сентября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Массовое захоронение чипированных животных обнаружили волонтёры в Ворошиловском районе Волгограда. К расследованию подключился Росприроднадзор, написала на своей странице в социальной сети глава ведомства Светлана Радионова.

Rostoblvet.ru Собака

Восемь свежевырытых ям глубиной 2,5 м и шириной один метр обнаружены возле МБУ «Северное». Из одной ямы извлекли трупы двух взрослых собак и щенка, причём на ушах животных имелись бирки голубого цвета с номерами 0423 и 0529 на одной стороне и надписью МБУ «Северное» на другой.

«По обнаруженным биркам можно установить путь собаки: захороненные животные были переданы физлицам. Однако анкетные данные этих физлиц не совпадают с паспортными, а по заявленным адресам такие люди не живут. Документы, судя по всему, подложные, а люди эти не существуют. Тем не менее, причастность МБУ «Северное» к захоронениям пока не доказана. История вопиющая, будем разбираться в ней, пока вся правда не станет известна. Со своей стороны дала поручение тероргану проверить питомник. Это не совсем полномочия Службы, но такую жестокость не можем оставить безнаказанной ни я, ни мои коллеги!» — написала Светлана Радионова.

По словам главы Росприроднадзора, проверки проводят следователи, природоохранная прокуратура и полиция.

МБУ «Северное» официально занимается отловом безнадзорных животных в Волгограде.