Кемерово, , 10:51 — REGNUM В Кемеровской области директор филиала дорожного агентства обвиняется в получении взятки в крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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«55-летнему директору филиала в городе Кемерово федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»)», — уточнили в ведомстве.

По версии следствия, с марта по июнь 2020 года обвиняемый предложил знакомому директору автодорожного предприятия за вознаграждение покровительство, пообещав при беспрепятственно подписывать акты выполненных работ по заключённым государственным контрактам. Взамен — дорогостоящий ремонт личного автомобиля. Ремонт обошёлся в 386 тысяч рублей.

Следователями совместно с оперативными сотрудниками ФСБ в жилище обвиняемого и офисе организации проведены обыски, изъята необходимая документация. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Со следствием он не сотрудничает, вину не признает. Расследование уголовного дела продолжается.