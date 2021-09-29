Канберра, 29 сентября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. У австралийцев, подающих индивидуальную налоговую декларацию, есть всего четыре недели, чтобы предоставить информацию о своих доходах в налоговое ведомство. В противном случае они рискуют получить штраф на общую сумму более 1 100 австралийских долларов ($800). Об этом 29 сентября сообщил телеканал Nine News.

Австралийские доллары

Обычно крайний срок подачи индивидуальной налоговой декларации в Австралии приходится на 31 октября каждого года. Поскольку в этом году 31 октября выпадает на воскресенье, последний день для подачи декларации переносится на следующий день — понедельник 1 ноября 2021 г.

Эти сроки применяются только в том случае, если гражданин подает налоговую декларацию, и решает подать ее самостоятельно, не прибегая к услугам зарегистрированного налогового агента.

Непредставление налоговой декларации влечет наложение штрафа в размере одной штрафной единицы (или 222 доллара) за каждые 28 дней, в течение которых налоговая декларация просрочена. Согласно законодательству, максимальный размер штрафа составляет пять штрафных единиц или 1 110 долларов.