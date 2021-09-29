Москва, 29 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Несмотря на запреты со стороны Китая, у биткоина остаются шансы на дальнейшее развитие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявила финансовый аналитик инвестиционной платформы Марго Пажинская, комментируя рост котировок биткоина.

Биткоин

«Рост стоимости биткоина связан с адаптацией после падения из-за запретов со стороны Китая. Сейчас криптовалюта продолжает набирать популярность, в сентябре выросло количество узлов Lightning Network на 160%, каналов — на 170% с начала года. За последнюю неделю увеличились продажи биткоинов физическим лицам, что также могло помочь восстановиться котировкам, — сказала Пажинская. — Реакция криптосообщества на баны из Китая уже не такая существенная, как, например, в мае, когда из-за запрета на криптовалюту биткоин упал на 30% и потерял 5 тыс. долларов за час на фоне ужесточения регулирования в КНР. После этого крупные майнеры покинули страну. Сейчас, после объявления о введении полного запрета, потери не такие большие, цена за час снизилась примерно на 3 тыс. долларов, что составляет 6%».

Как полагает эксперт, у криптовалюты есть шансы на дальнейшее развитие.

«В связи с тем, что на виртуальную валюту не влияет кризис, а во время пандемии популярность биткоина выросла, его позиции заметно укрепились, ожидается, что в 2022 году стоимость этой криптовалюты может превысить 100 тыс. долларов», — уточнила Пажинская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что биткоину все сложнее конкурировать с другими цифровыми валютами.