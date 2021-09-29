Посёлок Бабынино, Калужская область, 29 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Бабынинском районе Калужской области состоялась комиссионная приемка ремонта дорожного покрытия четырехкилометрового участка трассы М-3 «Украина» — Перемышль — Кумовское — Рындино. Стоимость работ составила более 45 миллионов рублей, сообщили 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Admoblkaluga.ru Обновленная дорога М-3 «Украина» — Перемышль — Кумовское — Рындино

Подрядная организация восстановила изношенные слои покрытия методом холодной регенерации с добавлением щебня и цемента. Кроме этого, был произведен ремонт искусственных сооружений и покрытия на съездах, восстановлены автобусные остановки, нанесена разметка. Верхний слой дорожного покрытия выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Сотни жителей Бабынинского района теперь смогут быстро добраться до Воротынска, а также областного центра. В планах администрации района — открыть маршрут рейсового автобуса до Кумовского и Рындино.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году запланирован ремонт 153,5 км дорог общего пользования. С 2019 по 2020 годы выполнен ремонт 470 км дорог регионального и местного значения.