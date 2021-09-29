Казань, 29 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Из международного аэропорта «Казань» авиакомпания «РусЛайн» возобновляет полеты в Калугу. Информацию об этом подтвердила пресс-служба воздушной гавани столицы Татарии.

Rusline.aero Самолет авиакомпании «РусЛайн»

Начиная с 5 октября еженедельно запланированы два вылета — по вторникам и пятницам.

Из Казани отправление по вторникам намечено в 14:25, прибытие в Калугу в 16:05. Вылет в обратную сторону — в 10:10, приземление в Казани запланировано в 12:00.

По пятницам вылет из столицы Татарии ожидается в 12:30, прилет в Калугу — в 14:10. Авиарейс из Калуги намечен в 09:55, прибытие в Казань — в 11:45. Время в городах совпадает с московским.

Авиакомпания предупреждает о возможных изменениях в графике движения.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 октября Из Казани в Пермь и Норильск открываются новые авиарейсы. Все полеты авиакомпании NordStar будут выполняться на самолетах Boeing 737−800.

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