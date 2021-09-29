Южно-Сахалинск, 29 сентября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. На встрече в Южно-Сахалинске с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым 29 сентября губернатор Сахалина Валерий Лимаренко попросил предусмотреть федеральное софинансирование для строительства новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту столицы островного региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Scrf.gov.ru Николай Патрушев

Читайте также: Патрушев назвал регионы Дальнего Востока, где процветает браконьерство

В декабре 2022 года планируется открыть в Южно-Сахалинске здание нового аэропорта.

«Нам требуется еще взлетно-посадочная полоса с необходимыми сейсмическими характеристиками. Мы выделяем ресурсы на это важное государственное дело и приступаем к строительству. Но одни мы с этой задачей не справимся, поэтому рассчитываем на федеральную помощь», — сказал Лимаренко.

Патрушев поддержал решение о строительстве в Южно-Сахалинске новой ВПП. Он подчеркнул, что новый аэропорт должен стать авиационным хабом.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее острая ситуация с браконьерством водных биологических ресурсов сложилась на Дальнем Востоке в трёх региона — на Сахалине, в Бурятии и Хабаровском крае, об этом в ходе заседания Совета безопасности РФ, которое состоялось в Южно-Сахалинске 29 сентября, заявил Николай Патрушев, написалоИА «Сах.ком».