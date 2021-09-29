Москва, 29 сентября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В настоящее время, хотя инфляционные ожидания в РФ и снизились, они все равно остаются высокими. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Picserver.org Инфляция

«Сейчас инфляционные ожидания снизились, но по-прежнему остаются высокими. До конца года они будут вблизи многолетних максимумов, на уровне показателей 2016 года, когда инфляция не опускалась ниже 5,38%. Ожидается, что по итогам 2021 года инфляция составит около 5,8%», — сказал эксперт.

Рассуждая о причинах роста инфляционных ожиданий, она обратила внимание на то, что ситуация на мировом рынке по-прежнему нестабильна.

«Растут цены на сырье, строительные материалы и электротовары. По-прежнему оказывают негативное влияние ограничения в связи с коронавирусом. Уровень мировой инфляции также высокий, а для выхода из кризиса понадобится еще минимум полгода, поэтому существенного снижения цен и значительного роста экономики в ближайшее время не предвидится», — сказала Кошелева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рост ключевой ставки ЦБ РФ привел к торможению наблюдаемой инфляции.