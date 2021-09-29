Зерноград, Ростовская область, 29 сентября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Жители Зерноградского района (Ростовская область) обратились в прокуратуру с жалобой на регулярное и длительное отключение холодного водоснабжения. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Алексей Колчин ИА REGNUM В пункте водоснабжения

Инспекция, проведённая в филиале филиалом государственного унитарного предприятия «Управление развития систем водоснабжения», выявила нарушения. В частности, сокращена пропускная способность фильтров на очистных сооружениях водовода насосной станции, что создаёт дефицит воды. Часто возникающие аварии на водоводах влекут длительные ограничения подачи воды.

Директору филиала водоснабжающей организации внесено представление. В отношении руководителя и юридического лица возбуждены административные дела. В настоящее время все нарушения устранены.