Мельбурн, Австралия, 29 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Офицер полиции штата Виктория (юго-восток Австралии) был отстранен от службы после того, как в сети появилось видео, на котором он предположительно без веских причин повалил мужчину на землю на вокзале Мельбурна во время протестов на прошлой неделе. Об этом сообщил телеканал Nine News.

(сс) Nachoman-au Австралийская полиция

На видео, которое начало распространяться в социальных сетях 23 сентября, видно, как полицейский приблизился к мужчине сзади в тот момент, когда он разговаривал с другими полицейскими, и сбил его с ног, ударив головой об пол. Видео четко демонстрирует, что мужчина просто разговаривал со стражами правопорядка — он держал руки ниже пояса и не размахивал ими. Общался он также в спокойной манере.

«Полиция Виктории продолжает расследование инцидента, снятого на станции Флиндерс-стрит 22 сентября и опубликованного в социальных сетях», — говорится на сайте полиции Виктории.