Оренбург, 29 сентября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Оренбургской области суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора региона Веры Башировой. Об этом стало известно на судебном заседании, сообщает orenburg.media.

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Напомним, иск подавал прокурор, который посчитал приобретение трехкомнатной квартиры, принадлежавшей области, в собственность чиновницей незаконным. Примечательно, что третьим лицом в деле выступало региональное правительство. В сентябре стало известно о смене его статуса — на соистца — и об отказе от исковых требований. Это стало неожиданностью для прокуратуры.

После того, как уголовное дело о мошенничестве закрыли, экс-чиновница имеет право на реабилитацию.

Добавим, Вера Баширова являлась вице-губернатором Оренбуржья с 2015 года по 2019 год, пока Юрий Берг не сложил губернаторские полномочия.