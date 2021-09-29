Тбилиси, , 10:48 — REGNUM Сотрудники международной компании Edison Research провели в Грузии социологический опрос, в ходе которого составили определили популярность политиков. Данные исследования 28 сентября обнародовал телеканал «Формула».

Каха Каладзе

Больше чаще всех респонденты положительно высказывались о генсеке правящей партии «Грузинская мечта», мэре Тбилиси Кахе Каладзе. Позитивную оценку ему дали 55% участников опроса, негативную — 45%. Это единственный политик в списке, у кого позитивный рейтинг выше негативного.

На втором месте в рейтинге бывший премьер-министр Грузии, основавший свою оппозиционную партию Георгий Гахария. Положительно о нём высказались 49%, отрицательно — 51%.

Председатель самой крупной в стране оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия попал на пятое место. Он получил 46% позитивных оценок.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попал на 11-е место в рейтинге с 38% положительных отзывов. Действующий президент страны Саломе Зурабишвили заняла 13-е место, получив 37%.

Напомним, в Грузии 2 октября состоятся выборы в органы местного самоуправления. Саакашвили заявил, что приедет в этот день, чтобы «спасти страну».

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