Екатеринбург, 29 сентября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Центральном военном округе подтверждают факт гибели ещё одного военнослужащего. Об этом сообщили журналистам представители ведомства.

Цитата из к/ф «Солдатик». реж. Виктория Фанасютина. 2018. Россия Солдаты

По данным структуры, трагедия произошла перед заступлением солдата в наряд. Сейчас командование Екатеринбургского гарнизона и правоохранительные органы ведут проверку по факту произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, погибшему было 19 лет. Напомним, за последние два дня это уже второй на Урале трагический случай с военнослужащим.