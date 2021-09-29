Москва, 29 сентября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. То, за что отвечает Центральный банк РФ, остается большим секретом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал то, что Счетная палата РФ посоветовала Банку России повысить точность прогнозов.

Audit.gov.ru Здание Счетной палаты

«Счетная палата решила дополнить свой вполне богатый арсенал функционала и инструментов контроля еще одним — советы, — сказал Ордов. — За что и чем реально отвечает ЦБ РФ, остается самым большим секретом, но это не мешает Счетной палате советовать регулятору усовершенствоваться».

Как пояснил Ордов, 2020 год стал откровением для многих, в том числе для экономистов.

«Неопределенность в экономике и финансах держала в напряжении весь мир. ВВП и инфляция, как хорошо известно Счетной палате, в эти периоды имеют колоссальную вариацию и зависят от объемов мер экономической поддержки, — сказал Ордов. — В условиях отсутствия четкой и открытой программы правительства по стимулированию экономики точность прогнозов ЦБ РФ все-таки приятно впечатляет, так как от точности прогнозов министерства экономического развития мы до сих пор не в восторге. Между тем министерство экономического развития ждет, когда ЦБ РФ добьется возвращения к инфляционному таргету, а Счетная палата — когда ЦБ РФ спрогнозирует точно темпы роста ВВП и инфляции. Возможно, что Счетная палата пытается через свои советы задать вопрос Банку России: «Зачем вам столько полномочий, если нет результата?» И ответ тоже очевидный: «Где написано, что за результат отвечает ЦБ?» Круг замкнулся, и можно снова продолжать давать бессмысленные советы, а ЦБ РФ будет следовать рекомендациям Оскара Уайльда: «Лучшее, что можно сделать с хорошим советом, это пропустить его мимо ушей».

Напомним, как сообщалось ранее, Счетная палата РФ призвала Банк России усовершенствовать подходы к формированию прогнозов.