Севастополь, 29 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя после прокурорской проверки оштрафован за нарушения порядка рассмотрения обращений граждан. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Прокуроры проверили исполнение требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя. В частности, выяснилось, что в департамент ранее было направлено обращение жителя об обеспечении безопасности движения родителей с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение, в частности, об установке на дороге ограничителей скорости.

«Однако в ответе заявителю не дана оценка всем доводам обращения. Ответ в части необходимости обустройства дороги ограничителями скорости заявителю не направлен. Кроме того, прокуратурой установлено, что по 12 другим обращениям нарушен установленный законом срок рассмотрения», — сообщили в прокуратуре.

В отношении директора департамента прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, мировой судья судебного участка № 12 Ленинского судебного района Севастополя оштрафовал его на 5 тыс. рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.