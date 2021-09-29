Джакарта, 29 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в округе Южный Тапанули провинции Северная Суматра, сообщает CNN Indonesia.

UCL Mathematical & Physical Sciences Землетрясение в Индонезии

Эпицентр землетрясения находился на суше на расстоянии 17 км от округа Южный Тапанули. Очаг землетрясения залегал на глубине 1 км.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии призвало общественность сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,5 произошло в индонезийской провинции Северная Суматра.